Ди Мария: «Мбаппе сказал, что футбол в Европе лучше, чем в Америке. Но Аргентина выиграла Финалиссиму»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал высказывание Килиана Мбаппе о том, что уровень футбола в Европе выше, чем в Америке.

«Было много разговоров из-за того, что сказал Мбаппе, но выиграв Финалиссиму мы еще раз показали, что играем на уровне с европейскими сборными», – цитирует Ди Марию Mundo Deportivo.

Аргентинцы разгромили Италию со счетом 3:0.

Команда стала победителем Финалиссимы – очной встречи чемпионов Европы и Южной Америки.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?