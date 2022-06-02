Хави сообщил Лангле, что не рассчитывает на него. Француз согласился уйти из «Барсы»

Защитник Клеман Лангле согласился покинуть «Барселону».

По информации Catalunya Radio, главный тренер каталонцев Хави сообщил нескольким футболистам, что не рассчитывает на них. Лангле отнесся к этому с наибольшим пониманием.

26-летний француз может провести ближайшие два сезона в аренде в «Тоттенхэме». «Барса» уже начала переговоры с английским клубом.

В этом сезоне игрок провел 27 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Лангле – 14 миллионов евро.

«Барса» купила его в 2018 году у «Севильи» за 36 миллионов евро.

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