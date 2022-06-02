Самедов получил должность в «Факеле»

«Факел» объявил о заключении контракта с Александром Самедовым.
Экс-футболист будет исполнять функции старшего селекционера под руководством спортивного директора клуба Кирилла Котова.
- Семедов в ходе игровой карьеры выступал за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо», «Крылья Советов» и «Знамя».
- Затем он работал в «Локо» на посту старшего селекционера по молодeжному футболу.
- «Факел» в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал «Факела»