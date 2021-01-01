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Самедов получил должность в «Факеле»

«Факел» объявил о заключении контракта с Александром Самедовым.

Экс-футболист будет исполнять функции старшего селекционера под руководством спортивного директора клуба Кирилла Котова.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Факела»

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