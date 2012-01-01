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Родители детей из академии «Уфы» обратились к главе Башкирии с просьбой сохранить клуб

Родители детей, которые обучаются в академии «Уфы», записали видеообращение в адрес главы Башкирии Радия Хабирова. Они переживают, что клуб будет закрыт и их дети перестанут заниматься футболом.

Выступающий выразил желание вновь увидеть «Уфу» в РПЛ, откуда она вылетела после восьми лет непрерывного выступления.

  • Известно, что власти будут помогать «Уфе».
  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».
  • Сезон ФНЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал «ФКУФА2012»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1033

    mama1991 19 минут назад

    богатый регион ведь, детей не должны кинуть

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