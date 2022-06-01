Родители детей из академии «Уфы» обратились к главе Башкирии с просьбой сохранить клуб

Родители детей, которые обучаются в академии «Уфы», записали видеообращение в адрес главы Башкирии Радия Хабирова. Они переживают, что клуб будет закрыт и их дети перестанут заниматься футболом.
Выступающий выразил желание вновь увидеть «Уфу» в РПЛ, откуда она вылетела после восьми лет непрерывного выступления.
- Известно, что власти будут помогать «Уфе».
- «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».
- Сезон ФНЛ стартует в июле.
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Источник: телеграм-канал «ФКУФА2012»