Родители детей из академии «Уфы» обратились к главе Башкирии с просьбой сохранить клуб

Родители детей, которые обучаются в академии «Уфы», записали видеообращение в адрес главы Башкирии Радия Хабирова. Они переживают, что клуб будет закрыт и их дети перестанут заниматься футболом.

Выступающий выразил желание вновь увидеть «Уфу» в РПЛ, откуда она вылетела после восьми лет непрерывного выступления.

Известно, что власти будут помогать «Уфе».

«Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».

Сезон ФНЛ стартует в июле.

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