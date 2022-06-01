«Рубин» – самый прибыльный клуб РПЛ в 2021 году

Самый прибыльный клуб РПЛ в 2021 году и вылетел в фнл..."офигеть чё творица". Может быть, потому и вылетел, что самый прибыльный...
РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Рубин» получил чистую прибыль в размере 1,1+ миллиарда рублей. Это максимум в лиге.
Второе место по прибыли у «Динамо» (158 миллионов). Третий – «Арсенал» (136 миллионов).
- «Рубин» вылетел в ФНЛ.
- Казанцы играли в РПЛ с 2003 года.
- Новый сезон в России стартует в июле.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?