«Рубин» – самый прибыльный клуб РПЛ в 2021 году

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Рубин» получил чистую прибыль в размере 1,1+ миллиарда рублей. Это максимум в лиге.

Второе место по прибыли у «Динамо» (158 миллионов). Третий – «Арсенал» (136 миллионов).

«Рубин» вылетел в ФНЛ.

Казанцы играли в РПЛ с 2003 года.

Новый сезон в России стартует в июле.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?