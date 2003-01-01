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Умер чемпион России в составе ЦСКА Беркетов

Ушел из жизни бывший футболист «Ротора», ЦСКА Александр Николаевич Беркетов. У него оторвался тромб. Уроженцу Волгограда было 46 лет.

Главное достижение в карьере Беркетова – чемпионство с ЦСКА в 2003 году.

  • В 2007-2017 годах Беркетов работал тренером.
  • Больше всего матчей в игровой карьере Беркетов провел за «Ротор» (1993-2001 годы).
  • Дважды Беркетов попадал в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам сезона.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +84

    real1806 40 минут назад

    Скорбим.. Царства Небесного.. грусть, молодой совсем.

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    Рейтинг: +3404

    Enter2006 1 час назад

    Так рано... Царствия ему небесного! Соболезнования родным и близким.

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    Рейтинг: +68

    ЗаЖиМ 1 час назад

    Рано... Соболезнования родным и близким...

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