Умер чемпион России в составе ЦСКА Беркетов

Ушел из жизни бывший футболист «Ротора», ЦСКА Александр Николаевич Беркетов. У него оторвался тромб. Уроженцу Волгограда было 46 лет.

Главное достижение в карьере Беркетова – чемпионство с ЦСКА в 2003 году.

В 2007-2017 годах Беркетов работал тренером.

Больше всего матчей в игровой карьере Беркетов провел за «Ротор» (1993-2001 годы).

Дважды Беркетов попадал в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам сезона.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?