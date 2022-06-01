Аршавин – о беспорядках на финале ЛЧ: «Если бы это произошло в России, нас бы критиковали от и до»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о беспорядках на финале Лиги чемпионов в Париже.
«Мне все равно, где финал провели, поскольку он должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но мы понимаем, что если бы такое произошло в нашей стране, то нас бы критиковали от и до», – сказал Аршавин.
- Финал ЛЧ был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.
- На игру пробрались тысячи фанатов без билетов. Многие обладатели билетов остались за пределами арены.
- Власти Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».
- Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.
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Источник: ТАСС