Аршавин – о беспорядках на финале ЛЧ: «Если бы это произошло в России, нас бы критиковали от и до»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о беспорядках на финале Лиги чемпионов в Париже.

«Мне все равно, где финал провели, поскольку он должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но мы понимаем, что если бы такое произошло в нашей стране, то нас бы критиковали от и до», – сказал Аршавин.

Финал ЛЧ был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.

На игру пробрались тысячи фанатов без билетов. Многие обладатели билетов остались за пределами арены.

Власти Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».

Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?