Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

Аршавин – о беспорядках на финале ЛЧ: «Если бы это произошло в России, нас бы критиковали от и до»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о беспорядках на финале Лиги чемпионов в Париже.

«Мне все равно, где финал провели, поскольку он должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но мы понимаем, что если бы такое произошло в нашей стране, то нас бы критиковали от и до», – сказал Аршавин.

  • Финал ЛЧ был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.
  • На игру пробрались тысячи фанатов без билетов. Многие обладатели билетов остались за пределами арены.
  • Власти Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».
  • Изначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Аршавин: «Спартак» не мог проиграть «Динамо» в той обстановке, которая была на финале» 2
Аршавин: «Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи» и «Нижний Новгород» 17
Аршавин: «Финал Кубка России – самый яркий матч сезона? Когда «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 7:1, было поинтересней» 48
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:44
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +65020

    portero 12 минут назад

    Тут Аршавин прав!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3380

    Enter2006 21 минуту назад

    Нам бы подготовили новый пакет санкций.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11