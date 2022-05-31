Прокуратура проведет проверку по факту дискриминации инвалидов на стадионе «Краснодара» (Иван Карпов)

Прокуратура Краснодарского края проведет проверку в отношении «Краснодара».

«Уведомление от прокуратуры Краснодарского края пришло местным министрам, а также президенту РФС Дюкову.

Суть письма заключается в организации проверки по фактам нарушений «Краснодара», в том числе — дискриминации инвалидов на стадионе и недоступности для них инфраструктуры арены.

Cреди претензий чиновникам выделяется: непредоставление ответов, бездействие полиции, неполнота проводимых сотрудниками РФС проверок и многое-многое другое», – написал журналист Иван Карпов.

Еще в 2019 году «Бизнес онлайн» сообщал, что инвалиды жалуются на «Краснодар». Клуб хамит, требует все подтверждающие документы от маломобильных фанатов, отказывает в билетах.

«Краснодар» завершил сезон на 4-м месте в РПЛ.

С полным текстом письма краснодарской прокуратуры можно ознакомиться ниже:

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