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«Атлетико» вернул табличку с фамилией Куртуа на территорию стадиона

Памятная табличка Тибо Куртуа снова находится на аллее легенд «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано».

Табличку сорвали в понедельник днем. Однако в ночь на вторник клуб ее восстановил и закрыл свободный вход на аллею, чтобы инцидент не повторился.

28 мая бельгиец в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов. Накануне финала он сказал, что «теперь находится на правильной стороне истории».

Эти слова вызвали возмущение среди фанатов «Атлетико», после чего президент клуба Энрике Сересо дал понять, что не будет препятствовать срыву таблички с фамилией Куртуа.

  • «Реал» в финале ЛЧ победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.
  • Куртуа стал лучшим игроком матча, совершив 9 сейвов.
  • В 2014 году вратарь, выступая за «Атлетико», проиграл в финале турнира «Реалу».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: AS

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