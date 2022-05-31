Скалони: «Месси сейчас гораздо сильнее как игрок, чем раньше»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал играть лучше.

«Сейчас у Месси больше опыта. Он очень умный парень. Он добился значительного прогресса как футболист. По моему мнению, сейчас он гораздо сильнее как игрок, чем раньше.

Раньше он впечатлял... Он пасовал кому угодно и делал с мячом все, что хотел. Сейчас он гораздо лучше понимает игру. Взросление важно для каждого человека», – сказал Скалони.

В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.

Завтра Аргентина сыграет с Италией на «Уэмбли».

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