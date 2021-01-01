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Скалони: «Месси сейчас гораздо сильнее как игрок, чем раньше»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал играть лучше.

«Сейчас у Месси больше опыта. Он очень умный парень. Он добился значительного прогресса как футболист. По моему мнению, сейчас он гораздо сильнее как игрок, чем раньше.

Раньше он впечатлял... Он пасовал кому угодно и делал с мячом все, что хотел. Сейчас он гораздо лучше понимает игру. Взросление важно для каждого человека», – сказал Скалони.

  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
  • Завтра Аргентина сыграет с Италией на «Уэмбли».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Ole

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2840

    Беспонтий 1 час назад

    а в 65 будет самый рассвет

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    Рейтинг: +5117

    AtticusFinch 1 час назад

    Каким нужно дебилом родиться, чтобы такую чушь нести?) Этот недотренер, считает себя самым умным, и что вокруг идиоты?

    0
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    Рейтинг: +13783

    Fusballer 2 часа назад

    Ахаха. Хорошая шутка.

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