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До конца недели станет известно, прекратит ли «Уфа» существование (Metaratings)

Вопрос по дальнейшему существованию «Уфы» решится в течение недели.

По информации Metaratings, в руководстве клуба из Башкортостана рассматривают несколько вариантов. Один из них – прекращение существования команды в нынешнем виде.

  • «Уфа» вылетела в ФНЛ.
  • Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.
  • Сегодня клуб объявил об уходе главного тренера Алексея Стукалова.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13760

    Fusballer 1 час назад

    Распил осуществлён успешно! Можно закрывать очередную контору "Рога и копыта".

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    Рейтинг: +2637

    acor94 1 час назад

    А зачем распускать. Наберите молодых башкирских пацанят, которые готовы за еду играть и нормально. А если продадут Агаларова. То деньги в карман кому-то пойдут, выходит? Несостыковчка. На 5 миллионов евро клуб в фнл 5 лет может существовать.

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