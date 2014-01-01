До конца недели станет известно, прекратит ли «Уфа» существование (Metaratings)

Вопрос по дальнейшему существованию «Уфы» решится в течение недели.

По информации Metaratings, в руководстве клуба из Башкортостана рассматривают несколько вариантов. Один из них – прекращение существования команды в нынешнем виде.

«Уфа» вылетела в ФНЛ.

Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.

Сегодня клуб объявил об уходе главного тренера Алексея Стукалова.

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