До конца недели станет известно, прекратит ли «Уфа» существование (Metaratings)

Распил осуществлён успешно! Можно закрывать очередную контору "Рога и копыта".
Вопрос по дальнейшему существованию «Уфы» решится в течение недели.
По информации Metaratings, в руководстве клуба из Башкортостана рассматривают несколько вариантов. Один из них – прекращение существования команды в нынешнем виде.
- «Уфа» вылетела в ФНЛ.
- Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.
- Сегодня клуб объявил об уходе главного тренера Алексея Стукалова.
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