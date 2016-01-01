Моро уйдет из «Динамо» летом («РБ Спорт»)

Полузащитник «Динамо» Никола Моро покинет команду в летнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», представители хорвата ищут ему новый клуб. Вариант с уходом на правах свободного агента исключен.

В августе 2020 года «Динамо» купило хорвата за 8,5 миллиона евро.

С тех пор он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 60 матчах.

Контракт Моро с клубом рассчитан еще на 3 сезона.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?