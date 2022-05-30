Неймар – о целях на следующий сезон: «Хочу выиграть ЧМ-2022 и Лигу чемпионов»

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил о желании стать победителем Лиги чемпионов и чемпионата мира в Катаре.
«Мои цели всегда одинаковы – взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть ЧМ-2022, а также Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон.
Это должно произойти с «ПСЖ». У меня контракт с клубом, так что выбора нет», – сказал Неймар.
- В прошедшем сезоне «ПСЖ» вылетел из ЛЧ от «Реала» на стадии 1/8 финала.
- Соперники сборной Бразилии по группе ЧМ – Сербия, Швейцария и Камерун.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Goal