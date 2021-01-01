Федун: «Останется ли Ваноли в «Спартаке»? Это зависит не от меня»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о будущем Паоло Ваноли в клубе.

«Любая победа – это прекрасно, даже с такими судейскими решениями в конце. Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня», – сказал Федун.

«Спартак» победил «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

Это первый тренерский трофей в карьере Ваноли.

Он возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?