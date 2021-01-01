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Федун: «Останется ли Ваноли в «Спартаке»? Это зависит не от меня»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о будущем Паоло Ваноли в клубе.

«Любая победа – это прекрасно, даже с такими судейскими решениями в конце. Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня», – сказал Федун.

  • «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.
  • Это первый тренерский трофей в карьере Ваноли.
  • Он возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 22:46
Комментарии8
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    Рейтинг: +904

    Лфшт 46 минут назад

    Мб он намекает на продажу клуба ??? Как же хочется в это верить !!

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    Рейтинг: +11487

    Вомбат > Лфшт 12 минут назад

    Правда, хочется? Даже если покупатель - Газпром?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +32061

    oyabun 1 час назад

    От Заремы что ли? ))

    6
    Ответить
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    Рейтинг: +146

    Fialet > oyabun 1 час назад

    Видимо да. Содержанка решает.

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    Ответить
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    Рейтинг: +1227

    moskowcity-petrv > oyabun 45 минут назад

    Естественно)

    1
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    ...
    Рейтинг: +454

    чаппай > Fialet 40 минут назад

    Уверен насчёт содержанки?

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    Рейтинг: +31703

    VVM1964 > чаппай 18 минут назад

    Да зачем дураку вопрос ? ...

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    Рейтинг: +11487

    Вомбат > oyabun 13 минут назад

    Это был бы слишком тонкий юмор для такой дубины, как Федун. Наверняка речь идет о продаже клуба. Спартак Федуну больше не по карману.

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