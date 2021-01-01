Федун: «Останется ли Ваноли в «Спартаке»? Это зависит не от меня»

Мб он намекает на продажу клуба ??? Как же хочется в это верить !!
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о будущем Паоло Ваноли в клубе.
«Любая победа – это прекрасно, даже с такими судейскими решениями в конце. Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня», – сказал Федун.
- «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.
- Это первый тренерский трофей в карьере Ваноли.
- Он возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?