«Реал» выиграл 14 из 17 финалов ЛЧ. Последние 8 – победные

«Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0). Это восьмой победный финал турнира для мадридцев подряд.

Всего «Реал» провел 17 финалов главного еврокубка, выиграв 14.

Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.

Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).

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