«Реал» выиграл 14 из 17 финалов ЛЧ. Последние 8 – победные

В финалах играет много команд но Реал выигрывает...
«Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0). Это восьмой победный финал турнира для мадридцев подряд.
Всего «Реал» провел 17 финалов главного еврокубка, выиграв 14.
- Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.
- Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
- Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).
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