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«Реал» выиграл 14 из 17 финалов ЛЧ. Последние 8 – победные

«Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0). Это восьмой победный финал турнира для мадридцев подряд.

Всего «Реал» провел 17 финалов главного еврокубка, выиграв 14.

  • Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.
  • Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
  • Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 01:13
Комментарии1
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    Рейтинг: +64841

    portero 2 минуты назад

    В финалах играет много команд но Реал выигрывает...

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