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Впервые в истории лучшим бомбардиром чемпионата России стал игрок вылетевшей команды

Сезон РПЛ официально завершен – переходные матчи сыграны. Лучшим бомбардиром стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (20 голов).

Впервые в истории чемпионата России лучшим бомбардиром стал игрок вылетевшей команды.

  • «Уфа» в переходных матчах проиграла «Оренбургу».
  • Агаларов – воспитанник «Анжи».
  • 21-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:15
Комментарии6
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    Рейтинг: +11476

    BRO_football 35 минут назад

    Толкнут Агаларова Зениту лямов за 8. Кто-то ведь должен Дзюбу заменить.

    0
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    Рейтинг: +1762

    моэм 1 час назад

    Этот факт лишний раз демонстрирует насколько низок уровень РПЛ ... ведь фактически команда уровня ФНЛ отнимала очки у всех "грандов " РПЛ - Зенит, Спартак , Краснодар , Локо, ЦСКА,.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +64790

    portero 1 час назад

    Ну вот и узнаем ценник на Агаларова!
    А то какие-то мечты Газизова только озвучивались....

    2
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    Рейтинг: +251

    Slavan62 1 час назад

    Продадут

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    Рейтинг: +64790

    portero > Slavan62 1 час назад

    Так дело в цене, Уфа ценник ломила высокий...

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    Рейтинг: +16784

    Garrincha58 > Slavan62 58 минут назад

    на вырученные от продажи Агаларова деньги им хватит год прозябать в ФНЛ

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