Впервые в истории лучшим бомбардиром чемпионата России стал игрок вылетевшей команды

Толкнут Агаларова Зениту лямов за 8. Кто-то ведь должен Дзюбу заменить.
Сезон РПЛ официально завершен – переходные матчи сыграны. Лучшим бомбардиром стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (20 голов).
Впервые в истории чемпионата России лучшим бомбардиром стал игрок вылетевшей команды.
- «Уфа» в переходных матчах проиграла «Оренбургу».
- Агаларов – воспитанник «Анжи».
- 21-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?