Агент Маньяков: «У Оганесяна из «Спартака» есть рабочие варианты в Ла Лиге»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал будущее нападающего «Спартака» Степана Оганесяна.
«Пока ситуация подвешенная. Но могу сказать, что по Оганесяну есть три конкретных предложения из РПЛ, а также просьба агентов из Испании дать авторизацию.
Со слов коллег, есть рабочие варианты в Ла Лиге», – сказал Маньяков.
- Рыночная стоимость Оганесяна – 450 тысяч евро.
- Он связан со «Спартаком» контрактом до 2024 года.
- За основную команду форвард провел 2 матча.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Metaratings