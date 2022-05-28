Агент Маньяков: «У Оганесяна из «Спартака» есть рабочие варианты в Ла Лиге»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал будущее нападающего «Спартака» Степана Оганесяна.

«Пока ситуация подвешенная. Но могу сказать, что по Оганесяну есть три конкретных предложения из РПЛ, а также просьба агентов из Испании дать авторизацию.

Со слов коллег, есть рабочие варианты в Ла Лиге», – сказал Маньяков.

Рыночная стоимость Оганесяна – 450 тысяч евро.

Он связан со «Спартаком» контрактом до 2024 года.

За основную команду форвард провел 2 матча.

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