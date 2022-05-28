«Ньюкасл» готов побить свой трансферный рекорд, купив Пакету из «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета заинтересовал «Ньюкасл».

Английский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 50 миллионов фунтов.

Если это произойдет, то «Ньюкасл» побьет свой собственный трансферный рекорд – 37,9 миллиона фунтов за Бруно Гимараеша в январе этого года.

В минувшем сезоне Пакета забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 44 матчах.

«Ньюкасл» финишировал на 11-м месте в АПЛ.

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