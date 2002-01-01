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Рахимов: «В 19 лет я ударил игрока, судью, инспектора. Меня могли пожизненно дисквалифицировать. Люблю отмороженных футболистов»

Экс-игрок «Спартака» Рашид Рахимов вспомнил, как его едва пожизненно не дисквалифицировали на старте карьеры.

«Я люблю футболистов отмороженных – в хорошем смысле слова. С ними можно работать.

Я сам как игрок был не всегда в порядке. У меня было много карточек, меня могли пожизненно дисквалифицировать. В 19 лет ударил игрока, судью, инспектора. Все могло быть», – рассказал Рахимов.

  • После «Спартака» уроженец Душанбе Рахимов играл в Австрии с 1995 по 2002 год.
  • Затем с 2002 по 2004 год он тренировал «Адмиру».
  • Сейчас Рахимов посещает «Матч ТВ» в качестве эксперта.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12567

    playsh 40 минут назад

    Рахимов,ты дурак,или с детства так?

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