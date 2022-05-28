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  • Рахимов: «В 19 лет я ударил игрока, судью, инспектора. Меня могли пожизненно дисквалифицировать. Люблю отмороженных футболистов»

Рахимов: «В 19 лет я ударил игрока, судью, инспектора. Меня могли пожизненно дисквалифицировать. Люблю отмороженных футболистов»

28 мая 2022, 00:16
5

Экс-игрок «Спартака» Рашид Рахимов вспомнил, как его едва пожизненно не дисквалифицировали на старте карьеры.

«Я люблю футболистов отмороженных – в хорошем смысле слова. С ними можно работать.

Я сам как игрок был не всегда в порядке. У меня было много карточек, меня могли пожизненно дисквалифицировать. В 19 лет ударил игрока, судью, инспектора. Все могло быть», – рассказал Рахимов.

  • После «Спартака» уроженец Душанбе Рахимов играл в Австрии с 1995 по 2002 год.
  • Затем с 2002 по 2004 год он тренировал «Адмиру».
  • Сейчас Рахимов посещает «Матч ТВ» в качестве эксперта.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал Дарьи Исаевой
Россия. Премьер-лига Рахимов Рашид
Комментарии (5)
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Plyash
1653687331
Рахимов,ты дурак,или с детства так?
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serglider
1653716030
Нашел чем хвастаться... Как игрок - ноль! Как тренер - зеро! Ну, вот эхсперт на эксканделаки тв, шлепать губами, как раз его стихия)))
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Enter2006
1653719906
Несите смирительную рубашку, у него снова приступ! ))
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житель СПб
1653728772
Все написали здесь правильно - глупость человек сказал и только себя выставил негативно.
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