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«Ростов» выкупил Щетинина у «Зенита» за 450 тысяч («РБ Спорт»)

Полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин станет игроком «Ростова» на постоянной основе.

По информации «РБ Спорт», клуб из Ростова-на-Дону воспользовался опцией выкупа арендованного у «Зенита» футболиста.

Сумма выкупа составит 450 тысяч евро. В контракте не будет пункта о возможности обратного выкупа.

  • Щетинину 20 лет.
  • В 11 матчах за «Ростов» он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +243

    Slavan62 12 минут назад

    Парень старается, пусть играет вместо лавки

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    Рейтинг: +6586

    Semenycch 32 минуты назад

    Молодежи нужно играть в высшей лиге, это главное!

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