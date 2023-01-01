«Ростов» выкупил Щетинина у «Зенита» за 450 тысяч («РБ Спорт»)

Полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин станет игроком «Ростова» на постоянной основе.

По информации «РБ Спорт», клуб из Ростова-на-Дону воспользовался опцией выкупа арендованного у «Зенита» футболиста.

Сумма выкупа составит 450 тысяч евро. В контракте не будет пункта о возможности обратного выкупа.

Щетинину 20 лет.

В 11 матчах за «Ростов» он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?