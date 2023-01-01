Головин проводит отпуск в России

Вот и правильно, родная уха во время рыбалки, русская банька, родные кислые
щи с мясом, шашлычок и домашние котлетки.
Полузащитник «Монако» Александр Головин находится в Калтане.
25-летний футболист решил провести отпуск в России.
- В этом сезоне хавбек провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Монегаски финишировали на 3-м месте в Лиге 1.
- Головин родился в Калтане. Там живет его семья.
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