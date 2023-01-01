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Головин проводит отпуск в России

Полузащитник «Монако» Александр Головин находится в Калтане.

25-летний футболист решил провести отпуск в России.

  • В этом сезоне хавбек провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Монегаски финишировали на 3-м месте в Лиге 1.
  • Головин родился в Калтане. Там живет его семья.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +24698

    vladimir-7 5 часов назад

    Вот и правильно, родная уха во время рыбалки, русская банька, родные кислые
    щи с мясом, шашлычок и домашние котлетки.

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    Рейтинг: +12545

    playsh 5 часов назад

    Саша,привет.Правильно делаешь,в Сибири сейчас комфортнее отдыхать,чем в гейропе.Удачи семье,передавай привет Новокузнецку и Кемерово.

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    Рейтинг: +301

    Stavr007 > playsh 1 час назад

    не нужно лицимерить, если дома комфортнее, какого черта все лезли в еврОпу?
    p.s он частенько как бы отдыхает у себя в калтане, эту новость приподнесли на фоне санкционных событий как ВАУУУУ

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    Рейтинг: +12545

    playsh > Stavr007 1 час назад

    Дружище,ты что не в духе? Прими рюмочку,всё пройдёт.
    Какое здесь лицемерие?В Европу "лезли" квалификацию повышать,ну и заработать,конечно.Общая практика.А отдыхать хорошо на родине,маму с отцом порадовать,если живы.

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