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Бюджет «СКА-Хабаровска» увеличится в два раза в случае выхода в РПЛ. Команда будет играть на искусственном поле

Губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета «СКА-Хабаровска» Михаил Дегтярев заявил, что клубу гарантировано увеличение бюджета в два раза в случае выхода в РПЛ.

— В случае выхода в РПЛ средства у клуба есть?

— Конечно. Мы уже гарантировали бюджет команды в РПЛ. Мы знаем, что много претензий высказывается к качеству поля, и в межсезонье мы его перестелем. Поле уже заказано. Всe сделаем, мы к РПЛ готовы.

— Бюджет будет увеличен?

— Минимум в два раза. Мы увеличиваем бюджет и ведем переговоры с нашими крупными компаниями, которые работают в Хабаровском крае — это и российские компании, и дальневосточные. В любом случае клуб будет обеспечен средствами.

По климатическим условиям в Хабаровске есть сложности. Мы бы хотели иметь натуральный газон, но пока обойдемся высококлассным искусственным. Поле уже в России, всe под контролем.

Я как председатель попечительского совета клуба и РФС, и РПЛ, и болельщикам, и клубам гарантирую, что будет и поле к новому сезону, и закончим ремонт трибуны.

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Источник: «Матч ТВ»

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