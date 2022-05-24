«Челси» разрешил Алонсо перейти в «Барселону» (Фабрицио Романо)

Защитник «Челси» Маркос Алонсо перейдет в «Барселону» летом.
По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб разрешил футболисту перейти в каталонский клуб.
Алонсо практически согласовал условия контракта с «Барсой». Теперь клубы должны договориться о сумме трансфера.
- Контракт Алонсо с «Челси» действует до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: твиттер Фабрицио Романо