Колосков: «Никакого моратория и расширения не будет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о расширении РПЛ и введении моратория на вылет.

«Никакого моратория и расширения не будет. Я категорически против.

Кубок лиги? Хотелось бы, чтобы был. Главное деньги найти. Я своей пенсией вряд ли смогу обеспечить его финансирование», – сказал Колосков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?