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Колосков: «Никакого моратория и расширения не будет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о расширении РПЛ и введении моратория на вылет.

«Никакого моратория и расширения не будет. Я категорически против.

Кубок лиги? Хотелось бы, чтобы был. Главное деньги найти. Я своей пенсией вряд ли смогу обеспечить его финансирование», – сказал Колосков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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Комментарии3
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    Рейтинг: +564

    Forvard47 27 минут назад

    желаю чтобы рос футбол был забанен а долго от еврокубков.... тогда смысла от вашего рпл полный ноль варитесь в собственном дерьме

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    Рейтинг: +34

    komarreks > Forvard47 24 минуты назад

    Попа болит?

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    Рейтинг: +15450

    ilichkadr > komarreks 25 секунд назад

    Он не знает, где у него попа, поскольку у него и ноги из ушей, и руки из жопы, и жопа с ушами, и голова в жопе.

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