Колосков: «Никакого моратория и расширения не будет»

желаю чтобы рос футбол был забанен а долго от еврокубков.... тогда смысла от вашего рпл полный ноль варитесь в собственном дерьме
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о расширении РПЛ и введении моратория на вылет.
«Никакого моратория и расширения не будет. Я категорически против.
Кубок лиги? Хотелось бы, чтобы был. Главное деньги найти. Я своей пенсией вряд ли смогу обеспечить его финансирование», – сказал Колосков.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?