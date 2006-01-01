потому что мбаппе имеют право на жизнь
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что на его решение остаться в клубе повлияла позиция французских политиков.
«Эммануэль Макрон и Николя Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ», – сказал Мбаппе.
- У француза в конце июня истекал контракт с «ПСЖ».
- Он продлил соглашение до 2025 года.
- Сообщалось, что Мбаппе получит 130-миллионный бонус за продление.
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