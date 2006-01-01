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Мбаппе: «Макрон и Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что на его решение остаться в клубе повлияла позиция французских политиков.

«Эммануэль Макрон и Николя Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ», – сказал Мбаппе.

  • У француза в конце июня истекал контракт с «ПСЖ».
  • Он продлил соглашение до 2025 года.
  • Сообщалось, что Мбаппе получит 130-миллионный бонус за продление.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Адриена Гренье

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Сегодня, 08:57
Комментарии15
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    Рейтинг: +2542

    Беспонтий 57 минут назад

    потому что мбаппе имеют право на жизнь

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    Рейтинг: +4132

    Snek 1 час назад

    Мне кажется в последние 30 лет, Мбаппе - это самый громкий отказ Реалу, такого я никогда сам лично не видел.

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    Рейтинг: +2008

    ItalianFootball 1 час назад

    Ну хоть не Будда.... а они каким боком ? угрозы ? место мэра Парижа в будущем ? Почему он слушает советы людей далеких от футбола ?

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    Рейтинг: +15450

    ilichkadr > ItalianFootball 1 час назад

    Потом что шейхи Катара это не только финансирование ПСЖ, но и французские «Рафаль», «Грипен», «Еврофайтер».

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    Рейтинг: +398

    lNeTl > ItalianFootball 1 час назад

    Потому, что имеют большие налоговые вычеты с его зарплаты

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    Рейтинг: +2608

    acor94 1 час назад

    А возможно запугали. Начали угрожать депортацией семьи на африканскую родину. Проще простого надавить на подростка через родных.

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    Рейтинг: +2008

    ItalianFootball > acor94 1 час назад

    24 года в декабре, не такой уж и подросток, личность медийная во Франции до нельзя, не могли они его запугать. Особенно сейчас когда они ноги мигрантам лижут.

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    Рейтинг: +2542

    Беспонтий > acor94 54 минуты назад

    у подростка такое пубертатное состояние
    что стоит аж в три стороны

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    Рейтинг: +456

    borusse > acor94 24 минуты назад

    он гражданин Франции .ты о чем ,какая депортация ? )))

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    Рейтинг: +348

    fakeid 2 часа назад

    вон, мля, один диктатор в своё время уговаривал нойера остаться в шальке, потому что имидж, престиж, газпром (куда же без него). ничего, взял и перешёл к врагам.

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    Рейтинг: +7136

    серега кашин 2 часа назад

    пора бы закончить нести нелепые отмазки

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    Рейтинг: +64661

    portero > серега кашин 1 час назад

    Вообщем то деньги бешенные от шейхов, убедили Мопеда остаться в ПСЖ...

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    Рейтинг: +15450

    ilichkadr 2 часа назад

    Ну, если Макрон и Саркози посоветовали, тогда только ПСЖ.

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    Рейтинг: +3087

    Enter2006 2 часа назад

    Бабла тебе просто хорошего отвалили, вот и остался. А то "Саркози", "Макрон", и ещё +100500 отмазок.

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    Рейтинг: +9962

    "supermax" > Enter2006 2 часа назад

    мож и золотой мяч пообещали

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