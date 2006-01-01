Мбаппе: «Макрон и Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что на его решение остаться в клубе повлияла позиция французских политиков.

«Эммануэль Макрон и Николя Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ», – сказал Мбаппе.

У француза в конце июня истекал контракт с «ПСЖ».

Он продлил соглашение до 2025 года.

Сообщалось, что Мбаппе получит 130-миллионный бонус за продление.

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