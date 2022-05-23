В тульском «Арсенале» отреагировали на информацию, что клуб не прошeл лицензирование

Тульский «Арсенал» сообщил, что у клуба нет проблем с лицензированием для участия в следующем сезоне ФНЛ.

«Лицензирование клуба состоит из шести критериев. На данный момент тульский «Арсенал» без замечаний прошeл процедуру лицензирования по пяти пунктам.

Единственный вопрос касается финансирования на предстоящий сезон. До 30 мая необходимо отправить в РФС документ, гарантирующий финансирование на сезон-2022/2023.

Всe будет сделано в необходимые сроки», – говорится в комментарии клуба.

«Арсенал» занял последнее место в РПЛ-2021/22.

Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

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