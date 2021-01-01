Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

В тульском «Арсенале» отреагировали на информацию, что клуб не прошeл лицензирование

Тульский «Арсенал» сообщил, что у клуба нет проблем с лицензированием для участия в следующем сезоне ФНЛ.

«Лицензирование клуба состоит из шести критериев. На данный момент тульский «Арсенал» без замечаний прошeл процедуру лицензирования по пяти пунктам.

Единственный вопрос касается финансирования на предстоящий сезон. До 30 мая необходимо отправить в РФС документ, гарантирующий финансирование на сезон-2022/2023.

Всe будет сделано в необходимые сроки», – говорится в комментарии клуба.

  • «Арсенал» занял последнее место в РПЛ-2021/22.
  • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
«Арсенал» провалил лицензирование для ФНЛ 5
«Торпедо» вступило в переговоры с 33-летним Смольниковым. Он начинал там карьеру 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:28
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +15770

    житель СПб 31 минуту назад

    Что-то непонятное с клубом. Такой город, такой губернатор!?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11