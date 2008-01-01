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Роналду зимой грозил покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Рангника (ESPN)

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не нравилось работать с Ральфом Рангником.

В январе 37-летний футболист дал понять, что готов уйти из клуба, если немец станет постоянным главным тренером.

Методами Рангника был недоволен не только португалец, но и другие игроки.

  • Роналду вернулся в «МЮ» в августе 2021 года.
  • С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
  • Рангник покинул пост тренера «Юнайтед», уступив его Эрику тен Хагу.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ESPN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +894

    Лфшт 1 час назад

    Жаль что не свалил. Развалил такую классную команду чмошник

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