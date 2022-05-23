Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рассказов: «Тяжелая критика в мой адрес? Да все хорошо, ничего страшного»

Рассказов: «Тяжелая критика в мой адрес? Да все хорошо, ничего страшного»

23 мая 2022, 19:06
4

Защитник «Спартака» Николай Рассказов дал понять, что не обращает внимание на критику фанатов.

– Как твое моральное состояние? После такой тяжелой критики вернулся, играешь в старте.

– Да все хорошо. У всех такие моменты бывают. Ничего страшного.

  • 24-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
  • Он воспитанник «Спартака».
  • В минувшем сезоне РПЛ Рассказов провел 18 игр, сделал ассист.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» 1
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса» 6
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны» 6
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1653323275
Коля, Коля....... играй осторожней, если встретишь fakeid, плюнь ему в рожу.
Ответить
zigbert
1653328011
Критика не всегда бывает справедливой но все же свою состоятельность надо показывать на поле.
Ответить
alefreddy
1653335053
столько привозов а ему все по барабану.Один Лестер три раза за шиворот закинул.Хотя она вся оборона такая
Ответить
mahan
1653378777
Гнать таких игроков как ты надо. Твой уровень ПФЛ и это максимум. Очень жаль, что из-за лимита таких игроков становиться всё больше...
Ответить
Главные новости
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
1
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
3
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
6
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Все новости
Все новости
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+