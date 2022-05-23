Рассказов: «Тяжелая критика в мой адрес? Да все хорошо, ничего страшного»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов дал понять, что не обращает внимание на критику фанатов.
– Как твое моральное состояние? После такой тяжелой критики вернулся, играешь в старте.
– Да все хорошо. У всех такие моменты бывают. Ничего страшного.
- 24-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
- Он воспитанник «Спартака».
- В минувшем сезоне РПЛ Рассказов провел 18 игр, сделал ассист.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»