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Рассказов: «Тяжелая критика в мой адрес? Да все хорошо, ничего страшного»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов дал понять, что не обращает внимание на критику фанатов.

– Как твое моральное состояние? После такой тяжелой критики вернулся, играешь в старте.

– Да все хорошо. У всех такие моменты бывают. Ничего страшного.

  • 24-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
  • Он воспитанник «Спартака».
  • В минувшем сезоне РПЛ Рассказов провел 18 игр, сделал ассист.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +96220

    zigbert 1 час назад

    Критика не всегда бывает справедливой но все же свою состоятельность надо показывать на поле.

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    Рейтинг: +14042

    NewLife 2 часа назад

    Коля, Коля....... играй осторожней, если встретишь fakeid, плюнь ему в рожу.

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    Рейтинг: +337

    fakeid > NewLife 2 часа назад

    а если встретишь newlife - то плюнь в рыло)

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    Рейтинг: +337

    fakeid 2 часа назад

    топовый игрок для спартака, в принципе. если бы не он, то 7:1 могло и не случиться))

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