Рассказов: «Тяжелая критика в мой адрес? Да все хорошо, ничего страшного»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов дал понять, что не обращает внимание на критику фанатов.

– Как твое моральное состояние? После такой тяжелой критики вернулся, играешь в старте.

– Да все хорошо. У всех такие моменты бывают. Ничего страшного.

24-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.

Он воспитанник «Спартака».

В минувшем сезоне РПЛ Рассказов провел 18 игр, сделал ассист.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?