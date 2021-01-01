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«Ливерпуль» объявил о переходе 19-летнего Карвалью из «Фулхэма»

Полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью продолжит карьеру в «Ливерпуле».

19-летний футболист присоединится к новой команде 1 июля.

Клубы договорились о трансфере португальца еще зимой, но тогда не успели оформить сделку.

В итоге Карвалью перейдет в «Ливерпуль» бесплатно в связи с истечением контракта с «Фулхэмом».

  • Хавбек всю карьеру провел в клубе из Лондона.
  • В его активе 12 голов и 8 ассистов в 44 матчах.
  • Рыночная стоимость Карвалью – 12 миллионов евро.

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Источник: сайт «Ливерпуля»

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