«Ливерпуль» объявил о переходе 19-летнего Карвалью из «Фулхэма»

Полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью продолжит карьеру в «Ливерпуле».
19-летний футболист присоединится к новой команде 1 июля.
Клубы договорились о трансфере португальца еще зимой, но тогда не успели оформить сделку.
В итоге Карвалью перейдет в «Ливерпуль» бесплатно в связи с истечением контракта с «Фулхэмом».
- Хавбек всю карьеру провел в клубе из Лондона.
- В его активе 12 голов и 8 ассистов в 44 матчах.
- Рыночная стоимость Карвалью – 12 миллионов евро.
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Источник: сайт «Ливерпуля»