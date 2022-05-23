«Реал» может купить Салаха или Мане вместо Мбаппе

логично, это 2 лучших заменителя мбаппе на данный момент. Если учитывать уровень и стабильность.
ЦН как кейн или лёва просто пока не нужны пока.
А вингер нужен.
Только не отпустят они их, а салах, думаю и сам не хочет)) мане еще может быть - его как-то и раньше сватали в иные клубы. Но ему уже 30 лет - если этим летом то можно попробовать подписать. Но я думаю ливерпуль.. хотя может и отпустит. Диас же есть новенький, хорош.
«Реал» изучает альтернативные варианты усиления атаки после срыва перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Мадридскому клубу интересны вингеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане. У обоих футболистов следующим летом истекают контракты.
На этой неделе состоится встреча президента «Реала» Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти. Они обсудят изменение трансферных планов.
- 29-летний Салах в этом сезоне забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 50 матчах.
- 30-летний Мане в этом сезоне забил 23 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.
- Рыночная стоимость египтянина – 100 миллионов евро, сенегальца – 80 миллионов.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?