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«Реал» может купить Салаха или Мане вместо Мбаппе

«Реал» изучает альтернативные варианты усиления атаки после срыва перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мадридскому клубу интересны вингеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане. У обоих футболистов следующим летом истекают контракты.

На этой неделе состоится встреча президента «Реала» Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти. Они обсудят изменение трансферных планов.

  • 29-летний Салах в этом сезоне забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 50 матчах.
  • 30-летний Мане в этом сезоне забил 23 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.
  • Рыночная стоимость египтянина – 100 миллионов евро, сенегальца – 80 миллионов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Football Espana

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11792

    DeStar 29 минут назад

    логично, это 2 лучших заменителя мбаппе на данный момент. Если учитывать уровень и стабильность.
    ЦН как кейн или лёва просто пока не нужны пока.
    А вингер нужен.
    Только не отпустят они их, а салах, думаю и сам не хочет)) мане еще может быть - его как-то и раньше сватали в иные клубы. Но ему уже 30 лет - если этим летом то можно попробовать подписать. Но я думаю ливерпуль.. хотя может и отпустит. Диас же есть новенький, хорош.

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