«Реал» может купить Салаха или Мане вместо Мбаппе

«Реал» изучает альтернативные варианты усиления атаки после срыва перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Мадридскому клубу интересны вингеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане. У обоих футболистов следующим летом истекают контракты.

На этой неделе состоится встреча президента «Реала» Флорентино Переса и главного тренера Карло Анчелотти. Они обсудят изменение трансферных планов.

29-летний Салах в этом сезоне забил 31 гол и сделал 16 ассистов в 50 матчах.

30-летний Мане в этом сезоне забил 23 гола и сделал 5 ассистов в 50 матчах.

Рыночная стоимость египтянина – 100 миллионов евро, сенегальца – 80 миллионов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?