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Мбаппе потребовал от «ПСЖ» подписать Чуамени и Дембеле (Bild)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет, чтобы состав его команды был усилен во время летнего трансферного окна.

23-летний футболист настаивает на подписании его партнеров по сборной Франции – полузащитника «Монако» Орельена Чуамени и вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

После продления контракта с парижанами до 2025 года форвард получил право влиять на трансферы клуба.

  • Рыночная стоимость Чуамени – 40 миллионов евро.
  • Дембеле по окончании сезона станет свободным агентом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Bild

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Сегодня, 08:43
Комментарии5
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    Рейтинг: +2544

    BlackMurder 1 час назад

    Это бардак, игроки влияют на трансферы, как так-то, в 23 года, бог чтоль

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +16738

    Garrincha58 1 час назад

    цирк

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    Рейтинг: +364

    lipatov32 2 часа назад

    Так вы его и играющим тренером назначайте уже!!!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +2603

    acor94 2 часа назад

    А дембеле то на позицию месси метит. Сначала того из барсы выгнал, теперь из псж...

    1
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    Рейтинг: +203

    Nikoo 2 часа назад

    Началось...

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