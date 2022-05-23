Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мбаппе потребовал от «ПСЖ» подписать Чуамени и Дембеле (Bild)

23 мая 2022, 08:43
7

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет, чтобы состав его команды был усилен во время летнего трансферного окна.

23-летний футболист настаивает на подписании его партнеров по сборной Франции – полузащитника «Монако» Орельена Чуамени и вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

После продления контракта с парижанами до 2025 года форвард получил право влиять на трансферы клуба.

  • Рыночная стоимость Чуамени – 40 миллионов евро.
  • Дембеле по окончании сезона станет свободным агентом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Еще по теме:
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Мбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи» 1
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч» 3
Источник: Bild
Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Монако Дембеле Усман Мбаппе Килиан Чуамени Орельен
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nikoo
1653285102
Началось...
Ответить
acor94
1653286803
А дембеле то на позицию месси метит. Сначала того из барсы выгнал, теперь из псж...
Ответить
lipatov32
1653288020
Так вы его и играющим тренером назначайте уже!!!
Ответить
Garrincha58
1653289052
цирк
Ответить
BlackMurder
1653290298
Это бардак, игроки влияют на трансферы, как так-то, в 23 года, бог чтоль
Ответить
DeStar
1653297013
понеслась) и попробуйте псж не подпишите их, хоть за 100 лямов каждого ,мбаппе обидится и будет тыкать контрактом в лицо вам же
Ответить
Главные новости
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
1
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
5
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
Вчера, 19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
Вчера, 15:26
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
Вчера, 13:42
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
31 августа
18
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
31 августа
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
30 августа
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
29 августа
13
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
29 августа
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
29 августа
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
29 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
9
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+