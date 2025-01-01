Мбаппе потребовал от «ПСЖ» подписать Чуамени и Дембеле (Bild)

Это бардак, игроки влияют на трансферы, как так-то, в 23 года, бог чтоль
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет, чтобы состав его команды был усилен во время летнего трансферного окна.
23-летний футболист настаивает на подписании его партнеров по сборной Франции – полузащитника «Монако» Орельена Чуамени и вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
После продления контракта с парижанами до 2025 года форвард получил право влиять на трансферы клуба.
- Рыночная стоимость Чуамени – 40 миллионов евро.
- Дембеле по окончании сезона станет свободным агентом.
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