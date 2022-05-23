Мбаппе потребовал от «ПСЖ» подписать Чуамени и Дембеле (Bild)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет, чтобы состав его команды был усилен во время летнего трансферного окна.

23-летний футболист настаивает на подписании его партнеров по сборной Франции – полузащитника «Монако» Орельена Чуамени и вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

После продления контракта с парижанами до 2025 года форвард получил право влиять на трансферы клуба.

Рыночная стоимость Чуамени – 40 миллионов евро.

Дембеле по окончании сезона станет свободным агентом.

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