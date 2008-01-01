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Гвардиола стал чемпионом в 10-й раз в тренерской карьере. Это лучший результат в топ-5 лигах Европы с момента дебюта испанца в 2008 году

«Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне-2021/22.

Для Хосепа Гвардиолы это четвертый чемпионский титул в АПЛ и десятый в тренерской карьере.

С момента дебюта испанца в 2008 году ни один специалист в топ-5 лигах Европы не брал чемпионство чаще.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Opta

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Комментарии1
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    Рейтинг: +552

    Solist345345 3 часа назад

    Интересно, с Текстильщиков из Иваново у него также получиться стать чемпионом?!

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