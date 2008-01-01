Гвардиола стал чемпионом в 10-й раз в тренерской карьере. Это лучший результат в топ-5 лигах Европы с момента дебюта испанца в 2008 году

«Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне-2021/22.

Для Хосепа Гвардиолы это четвертый чемпионский титул в АПЛ и десятый в тренерской карьере.

С момента дебюта испанца в 2008 году ни один специалист в топ-5 лигах Европы не брал чемпионство чаще.

2008-2012 – «Барселона» – 3 титула;

2013-2016 – «Бавария» – 3 титула;

2016-2022 – «Манчестер Сити» – 4 титула.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?