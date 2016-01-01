Фанаты «Факела» пиротехникой встретили команду после выхода в РПЛ. Воронежцев не было в высшей лиге 21 год

«Факел» вернулся в Воронеж после матча последнего тура ФНЛ против «Балтики» (1:0). Три очка позволили воронежцам выйти в РПЛ.

Фанаты встретили команду пиротехникой.

«Факела» не было в высшем дивизионе с 2001 года.

Клуб возглавляет бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе.

Тренирует «Факел» Олег Василенко.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?