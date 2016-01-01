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Фанаты «Факела» пиротехникой встретили команду после выхода в РПЛ. Воронежцев не было в высшей лиге 21 год

«Факел» вернулся в Воронеж после матча последнего тура ФНЛ против «Балтики» (1:0). Три очка позволили воронежцам выйти в РПЛ.

Фанаты встретили команду пиротехникой.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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