Фанаты «Факела» пиротехникой встретили команду после выхода в РПЛ. Воронежцев не было в высшей лиге 21 год

«Факел» вернулся в Воронеж после матча последнего тура ФНЛ против «Балтики» (1:0). Три очка позволили воронежцам выйти в РПЛ.
Фанаты встретили команду пиротехникой.
- «Факела» не было в высшем дивизионе с 2001 года.
- Клуб возглавляет бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе.
- Тренирует «Факел» Олег Василенко.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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