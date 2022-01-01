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Гапонов, Глушенков, Баринов и Кухта – в стартовых составах «Крыльев Советов» и «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 30-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тикнизян, Бека Бека, Керк, Кухта.

  • Игра пройдет в Самаре на стадионе «Металлург».
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Крылья» идут на 8-м месте в таблице РПЛ, «Локо» – на 6-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РПЛ

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