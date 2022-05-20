«Ростов» хочет сохранить Комличенко, арендованного у «Динамо»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за «Ростов», ответил на вопросы о своем будущем.

– Что с вашим будущим?

– Пока не знаю, после матча с ЦСКА решим.

– «Динамо» не изъявляло желания вернуть вас?

– У них сейчас у самих две важные встречи.

– Вы хотите остаться в «Ростове»?

– Посмотрим. Завтра матч, после и решим. У меня желание завтра выиграть у ЦСКА.

– Нельзя жить сегодняшним днем. Нужны планы на будущее.

– Поживем – посмотрим.

– Вы к чему больше склоняетесь: вернуться в «Динамо» или остаться в «Ростове»?

– Секрет.

– Руководство «Ростова» хочет вас оставить?

– Руководство клуба выразило желание оставить меня в «Ростове» после окончания аренды. Мой выкуп из «Динамо» возможен.

Аренда Комличенко рассчитана до 30 июня.

В составе «Ростова» форвард забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.

Сообщалось, что донской клуб может выкупить его за 3 миллиона евро.

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