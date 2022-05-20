«Ростов» хочет сохранить Комличенко, арендованного у «Динамо»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за «Ростов», ответил на вопросы о своем будущем.
– Что с вашим будущим?
– Пока не знаю, после матча с ЦСКА решим.
– «Динамо» не изъявляло желания вернуть вас?
– У них сейчас у самих две важные встречи.
– Вы хотите остаться в «Ростове»?
– Посмотрим. Завтра матч, после и решим. У меня желание завтра выиграть у ЦСКА.
– Нельзя жить сегодняшним днем. Нужны планы на будущее.
– Поживем – посмотрим.
– Вы к чему больше склоняетесь: вернуться в «Динамо» или остаться в «Ростове»?
– Секрет.
– Руководство «Ростова» хочет вас оставить?
– Руководство клуба выразило желание оставить меня в «Ростове» после окончания аренды. Мой выкуп из «Динамо» возможен.
- Аренда Комличенко рассчитана до 30 июня.
- В составе «Ростова» форвард забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
- Сообщалось, что донской клуб может выкупить его за 3 миллиона евро.
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