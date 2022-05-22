Где смотреть «Барселона» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 22 мая

«Барселона» и «Вильярреал» сыграют в 38-м туре Примеры.
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- Игра состоится в воскресенье, 22 мая.
- Встреча пройдет в Барселоне на «Камп Ноу».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона – Вильярреал
- Встречу в прямом эфире покажет Okko Sport.
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч Барселона – Вильярреал
- Победа «Барселоны» – 2.05
- Ничья – 4.10
- Победа «Вильярреала» – 3.25
Источник: Бомбардир.ру