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Где смотреть «Барселона» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 22 мая

«Барселона» и «Вильярреал» сыграют в 38-м туре Примеры.

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  • Игра состоится в воскресенье, 22 мая.
  • Встреча пройдет в Барселоне на «Камп Ноу».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона – Вильярреал

Ставки на матч Барселона – Вильярреал

Коэффициенты:

  • Победа «Барселоны» – 2.05
  • Ничья – 4.10
  • Победа «Вильярреала» – 3.25

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Источник: Бомбардир.ру

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