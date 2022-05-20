Агаларов, Кассьера и форвард «Динамо» могут заменить Дзюбу в «Зените»

«Зенит» продолжает поиски нового нападающего.

«С высокой долей вероятности можно утверждать, что покинет «Зенит» Артeм Дзюба.

В качестве замены в петербургском клубе рассматривают кандидатуры Гамида Агаларова, Матео Кассьеры и нападающего московского «Динамо», причeм не Тюкавина, последнее время часто упоминавшегося в контексте «Зенита».

Реален вариант и с приобретением легионера на эту позицию», – сообщает корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

В этом сезоне Агаларов забил 19 голов в 28 матчах РПЛ. Он лучший бомбардир лиги.

У Кассьеры 11 мячей в 21 матче.

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