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Агаларов, Кассьера и форвард «Динамо» могут заменить Дзюбу в «Зените»

«Зенит» продолжает поиски нового нападающего.

«С высокой долей вероятности можно утверждать, что покинет «Зенит» Артeм Дзюба.

В качестве замены в петербургском клубе рассматривают кандидатуры Гамида Агаларова, Матео Кассьеры и нападающего московского «Динамо», причeм не Тюкавина, последнее время часто упоминавшегося в контексте «Зенита».

Реален вариант и с приобретением легионера на эту позицию», – сообщает корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • В этом сезоне Агаларов забил 19 голов в 28 матчах РПЛ. Он лучший бомбардир лиги.
  • У Кассьеры 11 мячей в 21 матче.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16723

    Garrincha58 56 минут назад

    Кассьера лучший вариант

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    Рейтинг: +24641

    vladimir-7 1 час назад

    А Сергеева, что продавать или в Сочи в аренду?

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    Рейтинг: +2593

    acor94 2 часа назад

    Касьерру надо продавать в Европу за десятку, а в Сочи вместо него Агаларова. В Чр Зенит должен справляться и с двумя нападающими.

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