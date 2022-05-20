Кавазашвили: «Николсон, Мартинс и Кофрие не соответствуют уровню «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о легионерах столичного клуба.

– Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие не должны играть за «Спартак». Согласны?

— Да, Ловчев прав — уровню «Спартака» эти футболисты не соответствуют, хотя за Николсона и Мартинса заплатили приличные деньги. Мне трудно понять, почему «Зенит» покупает легионеров, которые выделяются, ведут всю игру, а у «Спартака» столько селекционных просчетов.

Взять хотя бы Промеса. Пять лет назад он был одним из лучших в лиге. Бежал, отдавал, забивал. Его вклад в спартаковское чемпионство неоценим. Уехал в Европу, вернулся и... Ексель-моксель, это уже совсем другой Промес! Играет ниже своих возможностей, вспыхивает эпизодами.

Ну а Николсон, Мартинс, Кофрие вообще игроки среднего уровня. Таких и в России можно было найти.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?