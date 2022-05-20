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  • Кавазашвили: «Николсон, Мартинс и Кофрие не соответствуют уровню «Спартака»

Кавазашвили: «Николсон, Мартинс и Кофрие не соответствуют уровню «Спартака»

20 мая 2022, 08:53
10

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о легионерах столичного клуба.

Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие не должны играть за «Спартак». Согласны?

— Да, Ловчев прав — уровню «Спартака» эти футболисты не соответствуют, хотя за Николсона и Мартинса заплатили приличные деньги. Мне трудно понять, почему «Зенит» покупает легионеров, которые выделяются, ведут всю игру, а у «Спартака» столько селекционных просчетов.

Взять хотя бы Промеса. Пять лет назад он был одним из лучших в лиге. Бежал, отдавал, забивал. Его вклад в спартаковское чемпионство неоценим. Уехал в Европу, вернулся и... Ексель-моксель, это уже совсем другой Промес! Играет ниже своих возможностей, вспыхивает эпизодами.

Ну а Николсон, Мартинс, Кофрие вообще игроки среднего уровня. Таких и в России можно было найти.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мартинс Кристофер Кофрие Максимилиано Николсон Шамар Кавазашвили Анзор
Комментарии (10)
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Владиславчик
1653029548
Полностью согласен. Их уровень куда выше, чем стоящий на грани вылета столетний клуб
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mdu86
1653030048
А какой он уровень нынешнего Спартака?..
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NewLife
1653032438
А это точно говорит когда-то классный вратарь или синит-экспресс мухлюет и использует старика для очередной белиберды. По существу: легионеры синита - обычные середняки, но которые ухлопали вагон народных денег, их уровень сразу был виден, когда синиту приходилось играть там, где честный футбол и нет газпромовского РФС.
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Garrincha58
1653032619
Николсон по лучше Соболева будет
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Persona_non_Grata
1653035680
Там пол команды не соответствует, но он назвал ДАЛЕКО не самых худших и всё легионеры - видимо тоже - " патриот " (
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mihail200606
1653040054
Ну так и Спартак- средний уровень...
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САДЫЧОК
1653040278
Старый маразматик ! Кофрие , Николсон нормальные футболисты ! Не соответствуют Джикия , Игнатов и чемоданный Жиго !
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morgan59
1653042911
Единственный человек, который соответствует уровню Спартака- Зарема. Последний патриот, не жалея себя бросилась как на амбразуру на судейский коллектив.
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