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Кавазашвили: «Николсон, Мартинс и Кофрие не соответствуют уровню «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о легионерах столичного клуба.

Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие не должны играть за «Спартак». Согласны?

— Да, Ловчев прав — уровню «Спартака» эти футболисты не соответствуют, хотя за Николсона и Мартинса заплатили приличные деньги. Мне трудно понять, почему «Зенит» покупает легионеров, которые выделяются, ведут всю игру, а у «Спартака» столько селекционных просчетов.

Взять хотя бы Промеса. Пять лет назад он был одним из лучших в лиге. Бежал, отдавал, забивал. Его вклад в спартаковское чемпионство неоценим. Уехал в Европу, вернулся и... Ексель-моксель, это уже совсем другой Промес! Играет ниже своих возможностей, вспыхивает эпизодами.

Ну а Николсон, Мартинс, Кофрие вообще игроки среднего уровня. Таких и в России можно было найти.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +17706

    Persona_non_Grata 1 минуту назад

    Там пол команды не соответствует, но он назвал ДАЛЕКО не самых худших и всё легионеры - видимо тоже - " патриот " (

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    Рейтинг: +16723

    Garrincha58 52 минуты назад

    Николсон по лучше Соболева будет

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    Рейтинг: +13568

    Fusballer > Garrincha58 12 минут назад

    Много моментов Николсон упускает.

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    Рейтинг: +17706

    Persona_non_Grata > Fusballer 4 минуты назад

    А сколько Соболев ?

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    Рейтинг: +13991

    NewLife 55 минут назад

    А это точно говорит когда-то классный вратарь или синит-экспресс мухлюет и использует старика для очередной белиберды. По существу: легионеры синита - обычные середняки, но которые ухлопали вагон народных денег, их уровень сразу был виден, когда синиту приходилось играть там, где честный футбол и нет газпромовского РФС.

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    Рейтинг: +3408

    mdu86 1 час назад

    А какой он уровень нынешнего Спартака?..

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    Рейтинг: +13

    Владиславчик 1 час назад

    Полностью согласен. Их уровень куда выше, чем стоящий на грани вылета столетний клуб

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