Агаларов может стать заменой для Дзюбы в «Зените»

«Зенит» вошел в число претендентов на форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

Переговоры по трансферу 21-летнего футболиста могут начаться в конце мая или начале июня.

Нападающий «Уфы» рассматривается в качестве замены для Артема Дзюбы.

В этом сезоне Агаларов забил 19 голов в 28 матчах РПЛ. Он лучший бомбардир лиги.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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