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Агаларов может стать заменой для Дзюбы в «Зените»

«Зенит» вошел в число претендентов на форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

Переговоры по трансферу 21-летнего футболиста могут начаться в конце мая или начале июня.

Нападающий «Уфы» рассматривается в качестве замены для Артема Дзюбы.

  • В этом сезоне Агаларов забил 19 голов в 28 матчах РПЛ. Он лучший бомбардир лиги.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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19.05.2022 21:58
Комментарии6
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    Рейтинг: +64283

    portero 20 минут назад

    А Юрика зачем покупали за бабосы, такой же как Агаларов....

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    Рейтинг: +13565

    Fusballer 1 час назад

    Сергеев, Агаларов... Кто следующий?

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    Рейтинг: +445

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Эти все не угомонятся!
    Все подряд к себе тянут нужен-ненужен,но главное что бы был!
    Ни один клуб России как бомжарник столькими игроками не интересуются!
    Но народное бабло делает свое дело!

    Стыдно за бледно голубых! ОЧЕНЬ.

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    Рейтинг: +15708

    житель СПб > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Ну, вообще-то, до этого всех лучших российских напов скупило Динамо. Занималось этим очень последовательно и целеустремленно. Мы (многие) здесь об этом писали.

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    Рейтинг: +353

    Shotlandets86 > житель СПб 21 минуту назад

    Это кого же из напов Динамо собрало то? Уж не выдумывал бы не знаючи.

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    Рейтинг: +15363

    ilichkadr 1 час назад

    Очередной высер от «РБ Спорт». Сначала Бакаев пороги Зенита оббивал, теперь Агаларова пристраивают?
    Гамида надо отдавать Спартаку, причём в качестве спонсорской помощи лично от Шамильки.

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