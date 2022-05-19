Агаларов может стать заменой для Дзюбы в «Зените»

А Юрика зачем покупали за бабосы, такой же как Агаларов....
«Зенит» вошел в число претендентов на форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
Переговоры по трансферу 21-летнего футболиста могут начаться в конце мая или начале июня.
Нападающий «Уфы» рассматривается в качестве замены для Артема Дзюбы.
- В этом сезоне Агаларов забил 19 голов в 28 матчах РПЛ. Он лучший бомбардир лиги.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?