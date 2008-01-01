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Левандовски ведет переговоры только с «Барселоной» (Фабрицио Романо)

Переход в «Барселону» – приоритет для форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

33-летний футболист ведет переговоры только с каталонским клубом. Он уже дважды контактировал с главным тренером испанской команды Хави.

«Барса» готова заплатить за поляка не более 35 миллионов евро и предложить ему контракт до 2025 года.

  • В этом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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