ЦСКА интересуется Оздоевым. Летом он станет свободным агентом

Зачем ему уходить, стабильно выходит на замену. Есть хочет постоянно играть, то только в команде из второй восьмёрки
ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клуб из Петербурга решил не продлевать с 29-летним футболистом контракт, истекающий 30 июня.
- Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
- Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
- Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.
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