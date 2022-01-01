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ЦСКА интересуется Оздоевым. Летом он станет свободным агентом

ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клуб из Петербурга решил не продлевать с 29-летним футболистом контракт, истекающий 30 июня.

  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +956

    qawzsexdr 26 минут назад

    Зачем ему уходить, стабильно выходит на замену. Есть хочет постоянно играть, то только в команде из второй восьмёрки

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    Рейтинг: +15348

    ilichkadr 1 час назад

    Магомед ещё пару годков может по шуршать, но ЦСКА его не возьмёт. Реальные варианты продолжения карьеры: Ахмат, Алания.

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    Рейтинг: +51

    Бывалый1488 1 час назад

    Зачем он нужен?
    И ЦСКА из полузащитников чтоль одних состоит? Защитник нужен, а то и два!нападающий чистый нужен!

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