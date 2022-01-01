ЦСКА интересуется Оздоевым. Летом он станет свободным агентом

ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клуб из Петербурга решил не продлевать с 29-летним футболистом контракт, истекающий 30 июня.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

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