«Ростов» может купить Кравцова у «Зенита», если продаст Глебова летом

Обменяем Кравцова на Глебова, доплатим Оздоевым))
Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, находящийся в аренде в «Нижнем Новгороде», может перейти в «Ростов».
По информации «Чемпионата», ростовский клуб хочет купить футболиста, если продаст летом полузащитника Даниила Глебова.
- Рыночная стоимость 19-летнего Кравцова – 400 тысяч евро.
- В составе «Нижнего Новгорода» он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.
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