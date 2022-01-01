«Ростов» может купить Кравцова у «Зенита», если продаст Глебова летом

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, находящийся в аренде в «Нижнем Новгороде», может перейти в «Ростов».

По информации «Чемпионата», ростовский клуб хочет купить футболиста, если продаст летом полузащитника Даниила Глебова.

Рыночная стоимость 19-летнего Кравцова – 400 тысяч евро.

В составе «Нижнего Новгорода» он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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