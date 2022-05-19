Селихов – лучший вратарь сезона Лиги Европы по отраженным пенальти

Завершен сезон Лиги Европы. Лучшим вратарем турнира по отраженным пенальти стал спартаковец Александр Селихов.
Он стал единственным, кто отразил больше одного пенальти по ходу сезона. Оба раза – на групповом этапе (в гостях против «Лестера» и «Легии»).
- «Спартак» отстранили от плей-офф Лиги Европы решением УЕФА.
- Победителем сезона стал «Айнтрахт».
- Россия пропустит следующий еврокубковый сезон.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру