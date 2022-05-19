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  • Селихов – лучший вратарь сезона Лиги Европы по отраженным пенальти

Селихов – лучший вратарь сезона Лиги Европы по отраженным пенальти

19 мая 2022, 01:50
4

Завершен сезон Лиги Европы. Лучшим вратарем турнира по отраженным пенальти стал спартаковец Александр Селихов.

Он стал единственным, кто отразил больше одного пенальти по ходу сезона. Оба раза – на групповом этапе (в гостях против «Лестера» и «Легии»).

  • «Спартак» отстранили от плей-офф Лиги Европы решением УЕФА.
  • Победителем сезона стал «Айнтрахт».
  • Россия пропустит следующий еврокубковый сезон.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Селихов Александр
Комментарии (4)
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Nimnul
1652938024
И,что? Это какой-то официальный титул от УЕФА? Нет. Попытка хоть как-то и чем-то акцентировать прошедшее незаметно участие рос.клубов в турнире. Это выглядит жалко.
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alefreddy
1652938211
это единственное в ЛЕ а здесь в чемпионате ничего-гадание удара
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zigbert
1652945565
Совсем неплохо. Но Селихову и Максименко в этом компоненте надо учиться у Беленова.
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