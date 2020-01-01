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Хендерсон: «Возможно, позвоню Джеррарду перед его матчем против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон надеется на помощь «Астон Виллы» в последнем туре АПЛ в матче против «Манчестер Сити». Ливерпульцы станут чемпионами, если бирмингемцы не проиграют «Сити», а сами они победят «Вулверхэмптон».

«Возможно, позвоню Стивену Джеррарду на этой неделе. Надеюсь, он окажет «Ливерпулю» услугу», – сказал Хендерсон.

  • Главный тренер «Астон Виллы» Джеррард в качестве игрока выступал за «Ливерпуль».
  • «Ман Сити» идет на 1-м месте, опережая «Ливерпуль» на 1 очко.
  • Команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет в последнем туре «Астон Виллу».

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Источник: Sky Sports

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