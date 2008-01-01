Дзюба – о возвращении в Москву: «Неописуемая радость»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после воскресного матча со «Спартаком» (1:1) ответил на вопрос о впечатлениях от визита в Москву.

– Есть вообще радость от возвращения в Москву?

– Вообще неописуемая радость.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.

Сообщалось, что форвард летом может перейти в один из московских клубов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?