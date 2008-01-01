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Дзюба – о возвращении в Москву: «Неописуемая радость»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после воскресного матча со «Спартаком» (1:1) ответил на вопрос о впечатлениях от визита в Москву.

– Есть вообще радость от возвращения в Москву?

– Вообще неописуемая радость.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.
  • Сообщалось, что форвард летом может перейти в один из московских клубов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3567

    Питерский князь 20 минут назад

    Он только меня бесит?
    Где у нас колпак главного клоуна?
    А у Заремы.
    =)))

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