Малком не намерен уходить из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал свое будущее в петербургском клубе.

«Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да, конечно», – сказал 25-летний бразилец.

В этом сезоне Малком провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Контракт вингера рассчитан до июня 2024-го.

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