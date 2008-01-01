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Малком не намерен уходить из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал свое будущее в петербургском клубе.

«Останусь ли я в «Зените» на следующий сезон? Да, конечно», – сказал 25-летний бразилец.

  • В этом сезоне Малком провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
  • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Контракт вингера рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +15170

    ilichkadr 1 час назад

    Никто из бразильцев не намерен уходить из Зенита до окончания контракта.

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