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ЦСКА четвертый сезон подряд остался без медалей РПЛ

ЦСКА по итогам сезона РПЛ уже точно финиширует за пределами призовой тройки. Туда москвичи не попали четвертый сезон подряд.

Последний раз ЦСКА получал медали в сезоне-2017/18, когда финишировал вторым, уступив золото «Локомотиву».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3853

    Кузьмич на трибуне 48 минут назад

    От той команды , что создал В.Г.Газаев, уже не осталось и следа(разве что Акинфеев) , заслуга Слуцкого в том что он смог ничего не испортить. А создать что то новое он не мог, поэтому с уходом "Последних Магикан" ушёл и Слуцкий. Вот и результат, вернее отсутствие результата.

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    Рейтинг: +37

    E5 1 час назад

    С такой игрой они не нужны

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