ЦСКА по итогам сезона РПЛ уже точно финиширует за пределами призовой тройки. Туда москвичи не попали четвертый сезон подряд.

Последний раз ЦСКА получал медали в сезоне-2017/18, когда финишировал вторым, уступив золото «Локомотиву».

ЦСКА тренирует Алексей Березуцкий.

В 29-м туре ЦСКА проиграл «Краснодару» (1:1).

Все призеры сезона РПЛ определены.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?