От той команды , что создал В.Г.Газаев, уже не осталось и следа(разве что Акинфеев) , заслуга Слуцкого в том что он смог ничего не испортить. А создать что то новое он не мог, поэтому с уходом "Последних Магикан" ушёл и Слуцкий. Вот и результат, вернее отсутствие результата.
ЦСКА по итогам сезона РПЛ уже точно финиширует за пределами призовой тройки. Туда москвичи не попали четвертый сезон подряд.
Последний раз ЦСКА получал медали в сезоне-2017/18, когда финишировал вторым, уступив золото «Локомотиву».
- ЦСКА тренирует Алексей Березуцкий.
- В 29-м туре ЦСКА проиграл «Краснодару» (1:1).
- Все призеры сезона РПЛ определены.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?