Газизов: «У «Уфы» есть лучший нападающий в стране»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о своем форварде Гамиде Агаларове.

«Мы все должны радоваться, что у нас в стране вырос нападающий, который сейчас является лучшим в лиге. Это бесспорный факт и хороший момент для всего российского футбола.

Что касается сегодняшней игры, то молодец не только Гамид, но и вся команда. Все сегодня были на высоте. «Уфа» была сегодня лучше и заслуженно победила.

Если говорить о будущем Гамида Агаларова, то все разговоры об «Истанбуле» и отказе этого клуба из-за высокого ценника – это неправда. Ничего этого не было, это все выдумки. Не знаю, зачем делаются подобные вбросы?

Если что-то произойдет, то все сразу об этом узнают. На сегодняшний день у нас есть лучший нападающий в стране, который доказывает все своими моментами и игрой. Каждому специалисту это понятно. По-моему, у Гамида сейчас в «Уфе» все хорошо», – сказал Газизов.

Агаларов лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

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