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Газизов: «У «Уфы» есть лучший нападающий в стране»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о своем форварде Гамиде Агаларове.

«Мы все должны радоваться, что у нас в стране вырос нападающий, который сейчас является лучшим в лиге. Это бесспорный факт и хороший момент для всего российского футбола.

Что касается сегодняшней игры, то молодец не только Гамид, но и вся команда. Все сегодня были на высоте. «Уфа» была сегодня лучше и заслуженно победила.

Если говорить о будущем Гамида Агаларова, то все разговоры об «Истанбуле» и отказе этого клуба из-за высокого ценника – это неправда. Ничего этого не было, это все выдумки. Не знаю, зачем делаются подобные вбросы?

Если что-то произойдет, то все сразу об этом узнают. На сегодняшний день у нас есть лучший нападающий в стране, который доказывает все своими моментами и игрой. Каждому специалисту это понятно. По-моему, у Гамида сейчас в «Уфе» все хорошо», – сказал Газизов.

  • Агаларов лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
  • Игрок – воспитанник «Анжи».
  • Уфимцы по итогам сезона могут вылететь в ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4602

    neim 38 минут назад

    У Уфы есть лучший звездабол с фамилией Газизов. Дай бог, чтобы Уфа вылетела в пердив и мы больше никогда не слышали этого ген. директора.

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    Рейтинг: +115

    kostilio 45 минут назад

    КАкой лучший??? один сезон проводит здорово ,уже герой )) посмотрим ,что будет через пару лет

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    Рейтинг: +15031

    ilichkadr 47 минут назад

    А толку? Федя Чалов тоже был когда-то лучшим. но ему повезло. Повезёт ли Агаларову, большой вопрос.

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