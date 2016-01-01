«Динамо» и «Сочи» сыграют в последнем туре за серебро. Москвичам хватит ничьей

Судьба второго места по итогам сезона РПЛ определится в последнем туре. В очном матче ее решат «Динамо» и «Сочи».

«Динамо», чтобы финишировать вторыми, достаточно сыграть вничью.

Матч на «ВТБ Арене» состоится 21 мая.

В 1-м круге «Динамо» минимально победило «Сочи».

В отличие от «Динамо», «Сочи» уже гарантировал себе медали по итогам сезона.

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