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«Динамо» и «Сочи» сыграют в последнем туре за серебро. Москвичам хватит ничьей

Судьба второго места по итогам сезона РПЛ определится в последнем туре. В очном матче ее решат «Динамо» и «Сочи».

«Динамо», чтобы финишировать вторыми, достаточно сыграть вничью.

  • Матч на «ВТБ Арене» состоится 21 мая.
  • В 1-м круге «Динамо» минимально победило «Сочи».
  • В отличие от «Динамо», «Сочи» уже гарантировал себе медали по итогам сезона.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:43
Комментарии1
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    Рейтинг: +63987

    portero 1 час назад

    Ожидаемый расклад после вчерашних нулей у Сочи...

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