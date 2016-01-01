«Динамо» и «Сочи» сыграют в последнем туре за серебро. Москвичам хватит ничьей

Ожидаемый расклад после вчерашних нулей у Сочи...
Судьба второго места по итогам сезона РПЛ определится в последнем туре. В очном матче ее решат «Динамо» и «Сочи».
«Динамо», чтобы финишировать вторыми, достаточно сыграть вничью.
- Матч на «ВТБ Арене» состоится 21 мая.
- В 1-м круге «Динамо» минимально победило «Сочи».
- В отличие от «Динамо», «Сочи» уже гарантировал себе медали по итогам сезона.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?