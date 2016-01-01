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Аджоев покинет пост президента «Арсенала» после вылета из РПЛ (Metaratings)

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев не останется в клубе на следующий сезон. Он покинет его после вылета в ФНЛ.

После матча 29-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2) туляки лишились шансов на выживание.

  • Аджоев возглавлял «Арсенал» с 2016 года.
  • При нем клуб выходил в Лигу Европы.
  • Ранее Аджоев занимал руководящую должность в «Динамо».

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +22548

    JTherry 20 минут назад

    Аджоеву давно было пора указать на выход, может, тогда не совершили бы столько странных поступков в этом сезоне на трансферном рынке...

    0
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    Рейтинг: +16683

    Garrincha58 1 час назад

    а разве они вылетают всё решилось не сегодня а решится 24 мая в РФС и РПЛ

    0
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  • ...
    Рейтинг: +1777

    Bozigit 1 час назад

    Жаль

    0
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