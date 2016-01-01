Аджоев покинет пост президента «Арсенала» после вылета из РПЛ (Metaratings)

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев не останется в клубе на следующий сезон. Он покинет его после вылета в ФНЛ.

После матча 29-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2) туляки лишились шансов на выживание.

Аджоев возглавлял «Арсенал» с 2016 года.

При нем клуб выходил в Лигу Европы.

Ранее Аджоев занимал руководящую должность в «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?