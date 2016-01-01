Аджоев покинет пост президента «Арсенала» после вылета из РПЛ (Metaratings)

Аджоеву давно было пора указать на выход, может, тогда не совершили бы столько странных поступков в этом сезоне на трансферном рынке...
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев не останется в клубе на следующий сезон. Он покинет его после вылета в ФНЛ.
После матча 29-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2) туляки лишились шансов на выживание.
- Аджоев возглавлял «Арсенал» с 2016 года.
- При нем клуб выходил в Лигу Европы.
- Ранее Аджоев занимал руководящую должность в «Динамо».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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